Українського пілота Романа Василюка звільнено з полону

Фото пресслужби ГУР МОУ

Українського пілота Су-25 підполковника Романа Василюка звільнено з ворожого полону.

Про це у понеділок, 25 квітня, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що офіцер 14 березня при виконанні бойового завдання був збитий ворожими ППО над Волновахою Донецької області. Зміг катапультуватися, але отримав поранення і потрапив у полон до окупантів.

“Пройшов через численні допити з боку російських спецслужб. До свого звільнення перебував в обласній центральній клінічній лікарні Донецька. 24 квітня повернувся на підконтрольну Україні територію. Одразу після звільнення український пілот зустрівся з начальником ГУР МО Кирилом Будановим та секретарем РНБО Олексієм Даніловим”, – повідомили у розвідульваному відомстві.

Наразі Роман Василюк отримує належну медичну допомогу та зустрівся зі своєю сім’єю. Він певен, що за місяць зможе повністю відновитись:

“Довго сидіти в госпіталі не збираюсь. За місяць хотілося б повернусь в стрій та боротись по повного звільнення нашої країни від окупантів”, – цитує офіцера пресцентр ГУР МО.

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