Окупанти на сході пробували тричі прорвати оборону ЗСУ, але отримали близько 120 осіб вбитими

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” російські війська здійснили 3 атаки та втратили до 120 людей вбитими.
Про це у понеділок, 25 квітня, повідомила пресслужба ОТУ “Схід”.
Зазначається, що також окупанти продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Тривають бої.
Українські захисники знищили:
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