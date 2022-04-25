Окупанти на сході пробували тричі прорвати оборону ЗСУ, але отримали близько 120 осіб вбитими

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” російські війська здійснили 3 атаки та втратили до 120 людей вбитими. Про це у понеділок, 25 квітня, повідомила пресслужба ОТУ “Схід”. Зазначається, що також окупанти продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Тривають бої. Українські захисники знищили: особового складу – до 120

танків – 3

БТР – 1

БМП – 3

АТТ – 12

артилерійських систем – 2

літаків – 1

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Редактор: Людмила Кліщук