США готують до відправлення в Україну Stinger та Javelin

Україна отримає від США зенітні комплекси Stinger, протитанкові ракетні комплекси Javelin та інше обладнання.

Про це йдеться у тііттері міністерства оборони США у понеділок, 25 квітня.

Повітряні сили США готують зброю до відправлення на авіабазі Довер.

Our @usairforce Airmen prepare supply crates containing Stinger anti-aircraft systems, Javelin anti-armor systems, and other equipment bound for Ukraine at Dover Air Force Base in April 2022. pic.twitter.com/nh51xhkSuK

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 24, 2022