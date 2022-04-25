США готують до відправлення в Україну Stinger та Javelin

Україна отримає від США зенітні комплекси Stinger, протитанкові ракетні комплекси Javelin та інше обладнання.
Про це йдеться у тііттері міністерства оборони США у понеділок, 25 квітня.
Повітряні сили США готують зброю до відправлення на авіабазі Довер.
Our @usairforce Airmen prepare supply crates containing Stinger anti-aircraft systems, Javelin anti-armor systems, and other equipment bound for Ukraine at Dover Air Force Base in April 2022. pic.twitter.com/nh51xhkSuK
— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 24, 2022
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