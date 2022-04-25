“Навіть в пакет немає чого покласти”: Гайдай підтвердив вибух у Кремінній та смерть окупантів

Фото з телеграма Сергія Гайдая

Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай підтвердив, що в захопленій російськими окупантами Кремінній стався потужний вибух газу, внаслідок чого загинули силовики-зрадники та тамтешній так званий “народний мер”.

Про це Гайдай повідомив увечері у понеділок, 25 квітня.

“У Кремінній окупанти злетіли в повітря в мерії під час свого збіговиська. Не дотримувалися техніки безпеки, газ така штука. Призначені орками на посади зрадники також були у приміщенні. Коротше: проводити наради більше нікому. Навіть в кульки нема чого покласти”, – написав він на ФБ.

Про вибух газу в Кремінній під час наради окупантів, колаборантів та зрадників напередодні писав радник глави МВС Антон Геращенко.

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