На Запоріжжі звільнили з полону голів двох громад

Голів двох громад Запорізької області – Новоуспенівської та Кирилівської — Івана Сеника та Івана Малєєва звільнили з полону.
Про це у понеділок, 25 квітня, повідомив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко.
Іван Сеник, голова Новоуспенівської сільської ради, був захоплений російськими окупантами 13 квітня за патріотичну позицію та віддану роботу в інтересах громади, навіть в умовах окупації.
Іван Малєєв, голова Кирилівської селищної ради, викрадений російськими військовими зі свого робочого місця 17 квітня після того, як відхилив ультиматум окупантів щодо співпраці.
“8 українських мерів продовжують перебувати в полоні у орків. Їх доля залишається невідомою”, – додав Кличко.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 61 – 25.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!