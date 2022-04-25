На Запоріжжі звільнили з полону голів двох громад

Колаж - з ФБ Кличка

Голів двох громад Запорізької області – Новоуспенівської та Кирилівської — Івана Сеника та Івана Малєєва звільнили з полону.

Про це у понеділок, 25 квітня, повідомив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко.

Іван Сеник, голова Новоуспенівської сільської ради, був захоплений російськими окупантами 13 квітня за патріотичну позицію та віддану роботу в інтересах громади, навіть в умовах окупації.

Іван Малєєв, голова Кирилівської селищної ради, викрадений російськими військовими зі свого робочого місця 17 квітня після того, як відхилив ультиматум окупантів щодо співпраці.

“8 українських мерів продовжують перебувати в полоні у орків. Їх доля залишається невідомою”, – додав Кличко.

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