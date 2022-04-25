На Хмельниччині російські ракети пролетіли в критичній близькості до АЕС

Дві російські крилаті ракети пролетіли в критичній близькості над Хмельницькою АЕС.
Про це вранці в понеділок, 25 квітня, повідомила пресслужба “Енергоатому”.
“Сьогодні о 08:10 над водоймою-охолоджувачем Хмельницької АЕС були зафіксовані дві крилаті ракети, випущені російськими військовими, ймовірно, в напрямку міст Рівне або Здолбунів”, – ідеться в повідомленні.
Зазначається, що російські збройні сили знову бездумно обстрілюють територію України, випускаючи крилаті й інші стратегічно-тактичні ракети в максимально критичній близькості до ядерних об’єктів.
“Це черговий акт ядерного тероризму, яких від початку військової агресії Росії проти України стає дедалі більше”, – наголосили в “Енергоатомі”.
В “Енергоатомі” наголосили, що російську агресію в Україні необхідно зупинити якнайшвидше. Адже в небезпеці, під загрозою чергової ядерної катастрофи – весь світ.
Як інформувала “Новинарня“, 16 квітня Україна зафіксувала акт ядерного тероризму з боку РФ – над майданчиком Південноукраїнської атомної електростанції на Миколаївщині пролетіли три ворожі ракети.
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