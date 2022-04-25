На Харківщині ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-34

У Харківській області українські військові збили російський винищувач Су-34.
Про це вдень у понеділок, 25 квітня, інформує пресслужба Повітряного командування “Схід”.
“За попередніми даними протиповітряна оборона Повітряних сил знешкодила всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34. Б’ємо окупанта! Тримаємо стрій!”, – йдеться в повідомленні.
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