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Московський аеропорт “Внуково” відправив персонал у простій через “ситуацію в авіації”

25/04/2022 15:23

Московський аеропорт “Внуково” відправив частину співробітників у простій через “непросту ситуацію в авіації”.

Про це вдень у понеділок, 25 квітня, інформує російський “Интерфакс” із посиланням на пресслужбу летовища.

“Аеропорт “Внуково” змушений скорочувати витрати. У частині персоналу закрито прийом на роботу, введено режим простою, через зниження завантаження співробітникам запропоновано режим неповного робочого часу”, – йдеться в повідомленні.

У “Внуково” уточнили, що на час простою співробітникам збережуть можливість отримувати медичну допомогу з ДМС, а також виплачуватимуть дві третини окладу.

Передісторія

Як відомо, після вторгнення РФ в Україну країни ЄС почали запроваджувати санкції проти російської авіації.

Наприкінці лютого ЄС заборонив нові постачання запчастин, а також техобслуговування, підтримку та страхування російських літаків. Окрім того, Європа повністю закрила небо для російських авіакомпаній.

Раніше найбільший аеропорт РФ – “Шереметьєво” – відправив у простій частину персоналу на тлі санкцій ЄС і США щодо російської авіагалузі.

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