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Байден оголосив кандидатуру на посаду посла в Україні

25/04/2022 15:12

Президент США Джо Байден оголосив кандидатуру на посаду посла в Україні – нею стала Бріджит Брінк.

Про це у понеділок, 25 квітня, повідомив Білий дім, передає Reuters.

“Сьогодні президент Байден оголосив про свій намір висунути на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла в Україні ветерана американської дипломатії Бріджит А. Брінк”, – вказали у Білому дому.

Нагадаємо, посольство США перед повномасштабним вторгненням військ РФ виїхало спершу до Львова, а далі – до Польщі.
Станом на 25 квітня до Києва повернулися понад 20 диппредставництв, зокрема повертаються і британці.
При цьому амбасада США лишається за кордоном.
Крім того, після відставки Марі Йованович у 2019 році (ще за часів Трампа) диппредставництво США в Україні не має повноцінного посла. При цьому на початку лютого 2022 року Україна отримала запит США на призначення Бріджит Брінк послом в Україні.

Про те, що найближчим часом у Київ повернеться посол США, стало відомо після зустрічі в офісі президента України з державним секретарем США Ентоні Блінкеном 24 квітня.

Who is Бріджит Брінк

Бріджит А. Брінк, кар’єрний співробітник вищої дипломатичної служби, зараз обіймає посаду посла США в Словацькій Республіці. До цього вона працювала старшим радником і заступником помічника секретаря в Бюро з європейських та євразійських справ Державного департаменту США, відповідаючи за питання, пов’язані зі Східною Європою та Кавказом. Вона також була заступником глави місії в посольствах США в Ташкенті (Узбекистан) і Тбілісі (Грузія).

Протягом своєї 25-річної кар’єри Бріджит Брінк зосереджувалася на просуванні політики США в Європі та Азії. Вона була директором з питань Егейського моря та Південного Кавказу в Раді національної безпеки, працювала в Держдепартаменті як заступник директора з питань Південної Європи, спеціальний помічник заступника міністра з політичних питань та офіцер відділу Кіпру. Кар’єру розпочала в Белграді (Сербія).

Бріджит Брінк має ступінь магістра з міжнародних відносин та політичної теорії в Лондонській школі економіки та політології, а також ступінь бакалавра з політичних наук у Kenyon College. Розмовляє російською, вивчила словацьку, сербську, грузинську та французьку мови.

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