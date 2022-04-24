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Збитому над Черніговом льотчику РФ Красноярцеву оголошено підозру

24/04/2022 23:14

Російському льотчику збитого над Черніговом СУ-34 Олександру Красноярцеву оголошено підозру.

Про це з посиланням на офіс генпрокурора України повідомляє “Мілітарний“.

Зазначено, що Красноярцев здійснював бомбардування авіабомбами на території України, зокрема цивільних об’єктів.

“Повідомлено Красноярцеву Олександру Васильовичу, який народився 21.06.1986 у м. Оренбург. РРФСР СРСР, що проживає за адресою: РФ, м. Челябінськ, вул. 40-річчя Перемоги, буд. 31В, кв. 168, громадянину Російської Федерації, про пiдозру у вчиненнi злочину, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України, тобто порушеннi законiв та звичаїв вiйни, що передбаченi мiжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, поєднаних з умисним вбивством“, – йдеться у повідомленні прокуратури.

Красноярцеву загрожує довічне позбавлення волі.

5 березня Збройні сили України збили над Черніговом російський винищувач Су-34, яким керував Красноярцев.

Рештки російського Су-34 (бортовий номер 24), збитого над Черніговом 5 березня 2022 року

Другий льотчик збитого літака Костянтин Криволапов загинув.

Внаслідок падіння літака на території приватного сектору було виявлено 3 авіаційні бомби ФАБ-500.

Після приземлення у двір житлового будинку в Чернігові Красноярцев намагався уникнути затримання підрозділами ЗСУ.

Проте російського пілота виявив місцевий мешканець Віталій Сергієнко. Красноярцев холоднокровно застрелив його з пістолета “Макарова”.

Попри це, невдовзі підрозділи ЗСУ виявили й затримали льотчика-вбивцю.

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Україна

Збитому над Черніговом льотчику РФ Красноярцеву оголошено підозру

Російському льотчику збитого над Черніговом СУ-34 Олександру Красноярцеву оголошено підозру. Про це з посиланням на офіс генпрокурора України повідомляє “Мілітарний“. Зазначено, що Красноярцев здійснював бомбардування авіабомбами на території України,...

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