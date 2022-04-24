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Західна Вірджинія надає Україні БТРи M113

24/04/2022 13:22

Губернатор штату Західна Вірджинія (США) Джим Джастіс оголосив, що національна гвардія Західної Вірджинії направить Україні бронетранспортери.

“Приєднуючись до інших штатів, ми сподіваємось і молимося, щоб це дало українським збройним силам значний імпульс для захисту батьківщини від агресії”, – передає слова Джастіса “Голос Америки“.

За офіційною інформацією, американський штат відправить в Україну на запит Міністерства оборони України бронетранспортери M113 у кількості, яка “не розголошується”.

M113 (M113 armored personnel carrier) — основний гусеничний бронетранспортер, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох армій інших країн світу. Його використовують для переміщення солдатів, забезпечуючи їм захист від вогню зі стрілецької зброї.

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