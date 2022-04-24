Росіяни приготувалися до наступу на Кривий Ріг, – Вілкул

Російські війська готуються до наступу на Кривий Ріг.
Про це ввечері в неділю, 24 квітня, повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
“Ворог проводить формування наступального ударного формування на нашому напрямку в Херсонській області. Найближчими днями ми чекаємо їхнього можливого переходу в наступ. Але ми знаємо про них більше, ніж їм здається, ми розуміємо всі їхні плани, і ми повністю готові до будь-якого розвитку ситуації”, – ідеться в дописі Вілкула в телеграмі.
“Готовий гарнізон міста, готові всі військові частини, ми побудували глибокоешелоновану оборону та багатоступінчасті укріпрайони”, – наголосив колишній нардеп і віцепрем’єр від Партії регіонів, який тепер займає жорстку проукраїнську позицію.
Вілкул розповів, що в останні дні триває “дуже велика робота з допомоги щодо евакуації людей із прифронтової зони”, що південніше.
“Кривий Ріг дає автобуси, швидкі, ми забезпечили допомогу медиків, соціальних працівників. Але люди виїжджають і на велосипедах, і везуть старих та дітей у тачках. За останні три дні за різними напрямками вдалося евакуювати понад 5 тисяч мешканців Херсонської області”, – зазначив голова адміністрації, додавши, що загалом через Кривий Ріг пройшло вже понад 100 тисяч переселенців, а 50 тисяч перебувають у місті зараз.
Також Вілкул зазначив, що продовжується робота щодо посилення всіх ліній оборони міста, і “якщо ви бачите, що десь щось пиляється, ріжеться, копається чи будується, то не треба бігати навколо, знімати та дзвонити у всі служби. А тим паче викладати це все в інтернет”.
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