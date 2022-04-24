Росіяни потроху виводять війська з Білорусі. Щоб заводити до Харківщини

Російські підрозділи продовжують виходити з Білорусі після відступу з півночі України, водночас ті частини, які вже відновили боєздатність, повертаються з глибшої території РФ до кордону з фронтовою Харківщиною.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

“До семи батальйонів збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. Триває вивезення з території Республіки Білорусь до Російської Федерації озброєння та військової техніки підрозділів Східного військового округу [ЗС РФ], переважно пошкодженої, через Гомель у напрямку Брянська”, – сказано в повідомленні.

“Триває перегрупування підрозділів Центрального військового округу [ЗС РФ] з районів відновлення боєздатності до східних областей України. З Курської до Бєлгородської області ворог планує переміщення зенітно-гарматного дивізіону зі складу 14-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони”, – розповіли в ГШ.

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