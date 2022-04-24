На Великдень росіяни вдарили ракетами по Павлоградському району, є жертви

У ніч на 24 квітня російські війська завдали ракетних ударів по Павлоградському районі Дніпропетровщини, є загиблі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його даними, одна ракета влучила в залізничну інфраструктуру, загинув 48-річний чоловік.

Також знищено вісім будівель. Під завалами опинилися три легкові авто та одна вантажівка. Вибуховою хвилею повибивало шибки та заблокувало двері у житловому будинку поряд.

Ще дві ракети поцілили у промислове підприємство. Зруйнована виробнича будівля, тут людей не зачепило.

“Рашистська сволота за все відповість!” – заявив Резніченко.

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