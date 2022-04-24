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МЗС Австрії виступило проти членства України в Євросоюзі

24/04/2022 00:54

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг вважає, що не варто затверджувати статус України як кандидата на членство в Євросоюзі, і для Києва має бути “інший шлях”, ніж членство в ЄС.

Про це він заявив у виступі 14-му саміті європейських медіа в Лех-ам-Арльберзі, повідомляє “Європейська правда“.

Зокрема, австрійський міністр вважає, що Україна не повинна отримати статус кандидата в червні, як на те розраховує президент Зеленський.

Він обгрунтував свою позицію тим, що є держави Західних Балкан, які проходили значно довший шлях до кандидатства.

Австрійське видання Heute наводить також слова Шалленберга про те, що Україні в принципі не варто ставати членом ЄС, навіть у подальшому. Він висловився за “інший шлях” для України, ніж повне членство.

Шалленберг закликав до більшої гнучкості в пошуку механізмів зближення України та ЄС. За словами міністра, повинні бути інші моделі, ніж вступ України до ЄС, долучення до Єдиної економічної зони ЄС або просто збереження чинного рівня Угоди про асоціацію.

Проте глава МЗС Австрії безперечно підтримав подальше поглиблення відносин ЄС з Україною.  “Ми експортуємо наш західний спосіб життя”, – пояснив він.

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