Карма зрадника: у Маріуполі загинув зрадник Кірсанов, який 2015 року коригував вогонь росіян по місту

Валерій Кірсанов на виході з СІЗО, серпень 2015 року

У Маріуполі від обстрілів з боку окупантів загинув зрадник Валерій Кірсанов, який у 2015 році коригував вогонь російських військ по місту, а 2019 року вийшов на волю за “законом Савченко”.

Про це вранці 24 квітня повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“В Маріуполі від обстрілів російської армії, від російських снарядів загинув Валерій Кірсанов. Та сама мерZота, що в 2015 році навела російські “Гради” на мікрорайон “Східний”. Який фактично уникнув покарання через “правку Савченко”, – ідеться в дописі Андрющенка в телеграмі.

Хто такий Кірсанов

Як інформувала “Новинарня“, колишній співробітник МВС України Валерій Кірсанов був засуджений до дев’яти років тюремного ув’язнення, але відбув половину терміну і в серпні 2019 року був відпущений на волю за “законом Савченко”.

У 2014-2015 роках в середовищі бойовиків “ДНР” він отримав прізвисько “Гаішник”. Кірсанов передавав бойовикам інформацію про місця дислокації бійців української армії, яку бандформування використовували для артилерійських обстрілів.

24 січня 2015 року Кірсанов коригував “Гради” окупантів при обстрілі Маріуполя. Тоді ракети влучили в житлові будинки та інші будівлі в мікрорайоні “Східний” – загинула 31 людина, 117 були поранені.

Згідно з вироком, під час обшуку за місцем проживання обвинуваченого було виявлено та вилучено вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухові речовини.

У суді Кірсанов заявляв, що не визнає свою провину за висунутим йому обвинуваченням, а також заперечував доведеність прокурором факту приналежності “ДНР” до терористичних організацій та приналежність своїх контактів до будь-яких незаконних формувань.

Вироком Приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 18 червня 2019 року Валерія Кірсанова визнано винним у коригуванні обстрілу мікрорайону “Східний” та засуджено до дев’яти років позбавлення волі. “Закон Савченко” прирівнює день, проведений у СІЗО, до двох днів відбування покарання.

У день звільнення Кірсанова з СІЗО, 15 серпня 2019 року, обурені громадяни облили його зеленкою і закидали помідорами.

Читайте також:

Ступор після обміну. Як у судах розвалюються справи коригувальників “ДНР”