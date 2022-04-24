Генштаб ЗСУ – про ситуацію на фронті: Не варто очікувати від цинічного ворога припинення бойових дій на Великдень

Розпочалася 60-та доба героїчного протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. Противник продовжує проводити наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпеченні сухопутного шляху між зазначеними територіями та окупованим Кримом. Ворог проводить перегрупування та нарощує підрозділи ракетних військ і артилерії з метою підтримки наступальних дій, продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 в неділю, 24 квітня (Великдень).

У Генеральному штабі ЗС України також зазначили: “В історіях війн відомі випадки, коли на великі свята, як Різдво і Пасха, противники припиняли бойові дії. Але цього не варто очікувати від нашого ворога, цинізм, жорстокість і підступність якого вразили весь світ”.

“Світло завжди перемагає темряву. Добро долає зло. Ми обовʼязково переможемо! Адже за нами правда і з нами Бог! Тримаймо стрій! З вірою у Бога і Збройні Сили України переможемо!” – ідеться в привітанні ГШ.

А поки…

На Слобожанському напрямку ворог збільшує угруповання військ за рахунок перекидання та зосередження додаткових підрозділів у Бєлгородській області РФ. Так, за наявними даними, за 60 км від державного кордону України розгорнуто пускові установки ОТРК “Іскандер-М”.

Ворог продовжує часткове блокування Харкова, здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури. З метою ускладнення переміщення підрозділів Сил оборони в районі населеного пункту Коротичі противник провів дистанційне мінування місцевості.

Окупанти обстрілюють позицій наших військ в районах населених пунктів Курулька та Нова Дмитрівка, проводять повітряну розвідку позицій підрозділів Збройних сил України за допомогою БПЛА “Орлан-10” в районах населених пунктів Барвінкове, Курулька та Гусарівка.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог здійснює вогневий вплив на позиції наших військ із застосуванням мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Активізував наступальні і штурмові дії на Сєверодонецькому, Курахівському та Попаснянському напрямках.

Йдуть бої в районах населених пунктів Зарічне, Рубіжне і Попасна. На Сєверодонецькому напрямку ворог навів понтонні переправи через річку Красна. На Авдіївському напрямку нарощує систему протиповітряної оборони.

На Маріупольському напрямку противник продовжував здійснювати вогневий вплив та блокувати наші підрозділи в районі “Азовсталі” міста Маріуполь. Завдає авіаційних ударів, зокрема і з літаків дальньої авіації. Використовуючи залізничне сполучення, противник робить спроби налагодити логістичне забезпечення військ.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує утримувати зайняті позиції, на окремих напрямках намагається покращити тактичне положення, здійснює вогневий вплив на позиції підрозділів наших військ та об’єкти цивільної інфраструктури українських населених пунктів.

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