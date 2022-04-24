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“Бог дивиться на місто Марії згори. Чи вистачить його див на воскресіння Маріуполя?” ФОТО

24/04/2022 12:48

Пресслужба полку “Азов” на Великдень показала краєвиди житлових кварталів Маріуполя, знищені російською артилерією та авіацією.

На фото можна побачити десятки багатоповерхівок, у яких не лишилося жодної вцілілої квартири, жодного не вибитого та не згорілого вікна.

Маріуполь на Великдень photo_2022-04-24_11-01-45_1 Маріуполь на Великдень photo_2022-04-24_11-01-47 Маріуполь на Великдень photo_2022-04-24_11-01-46 Маріуполь на Великдень photo_2022-04-24_11-01-46 Маріуполь на Великдень photo_2022-04-24_11-01-45 Маріуполь на Великдень photo_2022-04-24_11-01-45 Маріуполь на Великдень photo_2022-04-24_11-01-44_1 Маріуполь на Великдень photo_2022-04-24_11-01-44 Маріуполь на Великдень photo_2022-04-24_11-01-43
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“Бог дивиться на місто Марії зверху.
На будинки, мешканців яких вирвали ворожі снаряди, мов дітей з материнського лона.
На захисників міста, яке носить ім’я матері його сина.

Кажуть: Христос воскрес – воскресне Україна.
Бог бачить Маріуполь зверху.
Чи вистачить його див на таке воскресіння?” – йдеться в підписі до фото від “азовців”.

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