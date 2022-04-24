“Бог дивиться на місто Марії згори. Чи вистачить його див на воскресіння Маріуполя?” ФОТО

Пресслужба полку “Азов” на Великдень показала краєвиди житлових кварталів Маріуполя, знищені російською артилерією та авіацією.
На фото можна побачити десятки багатоповерхівок, у яких не лишилося жодної вцілілої квартири, жодного не вибитого та не згорілого вікна.
“Бог дивиться на місто Марії зверху.
На будинки, мешканців яких вирвали ворожі снаряди, мов дітей з материнського лона.
На захисників міста, яке носить ім’я матері його сина.
Кажуть: Христос воскрес – воскресне Україна.
Бог бачить Маріуполь зверху.
Чи вистачить його див на таке воскресіння?” – йдеться в підписі до фото від “азовців”.
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