Російські танкісти пишуть на снарядах “Христос воскрес!” і бояться, що назад прилетить “воістину”. ПЕРЕХОПЛЕННЯ СБУ

Бойовики "ДНР" у Маріуполі. Ілюстративне фото: Reuters

На півдні України російські окупанти зазнають значних втрат, а на танкових снарядах пишуть “Христос воскрес!”

Про це йдеться в перехопленні телефонної розмови, оприлюдненої Службою безпеки України.

Судячи з вимови, йдеться про розповідь чоловіка, можливо, з ОРДЛО чи Криму.

“Наши пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут «Христос воскрес!» Развлекаемся, как можем…” – розповідає окупант своїй дружині. І зауважує жартома: “Теперь главное, чтоб “Воистину” назад не прилетело”.

“Вони сміються і радіють із таких «привітань». Хоча коли мова заходить про справи у його підрозділі, який стоїть у Миколаївській області, тон загарбника одразу стає іншим. Із 19 людей у його взводі залишилося лише сім. Інших – убили або втекли. І перспективи поповнення немає”, – зазначають в СБУ, коментуючи подальший зміст розмови.

“Тут никого не добавляют. Наоборот – все уезжают! Кого нам добавлять? Тут все бегут! У нас из бригады уволилось уже 600 человек… Тут остались только самые стойкие и алкаши”, – резюмує окупант.

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