Home / Війна / Російські танкісти пишуть на снарядах “Христос воскрес!” і бояться, що назад прилетить “воістину”. ПЕРЕХОПЛЕННЯ СБУ

Російські танкісти пишуть на снарядах “Христос воскрес!” і бояться, що назад прилетить “воістину”. ПЕРЕХОПЛЕННЯ СБУ

23/04/2022 15:43

На півдні України російські окупанти зазнають значних втрат, а на танкових снарядах пишуть “Христос воскрес!”

Про це йдеться в перехопленні телефонної розмови, оприлюдненої Службою безпеки України.

Судячи з вимови, йдеться про розповідь чоловіка, можливо, з ОРДЛО чи Криму.

“Наши пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут «Христос воскрес!» Развлекаемся, как можем…” – розповідає окупант своїй дружині. І зауважує жартома: “Теперь главное, чтоб “Воистину” назад не прилетело”.

“Вони сміються і радіють із таких «привітань». Хоча коли мова заходить про справи у його підрозділі, який стоїть у Миколаївській області, тон загарбника одразу стає іншим. Із 19 людей у його взводі залишилося лише сім. Інших – убили або втекли. І перспективи поповнення немає”, – зазначають в СБУ, коментуючи подальший зміст розмови.

“Тут никого не добавляют. Наоборот – все уезжают! Кого нам добавлять? Тут все бегут! У нас из бригады уволилось уже 600 человек… Тут остались только самые стойкие и алкаши”, – резюмує окупант.

Читайте також:
СБУ перехопила розмову окупантів про розстріл цивільної жінки впритул

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Окупанти намагаються завернути “коридор” із Маріуполя до РФ, – Верещук

У суботу, 23 квітня, відбувається спроба гуманітарної евакуації із заблокованого Маріуполя на автобусах на підконтрольну Україні територію, однак окупанти намагаються завернути “коридор” до РФ. Про це повідомила віцепрем’єр Ірина Верещук....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse