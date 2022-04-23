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У “ДНР” практично не залишилось “народних міліціонерів”: більшість ліквідовано під Маріуполем, – ГУР

23/04/2022 16:34

У боях під Маріуполем було знищено практично весь особовий склад так званої “народної міліції ДНР”.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

“У боях на маріупольському напрямку окупанти залучили весь особовий склад так званої “МВС ДНР”, включно з військовослужбовцями “внутрішніх військ ДНР” і курсантами “Донецької академії МВС”, – зазначається в повідомленні.

Як стверджують у ГУР, встановлено, що за час участі у бойових діях “МВС ДНР” зазнало великих втрат.

Маріупольський напрямок:

  • безповоротні втрати – до 1000 осіб, в т.ч. 26 курсантів;
  • санітарні втрати – понад 2800 осіб.

Інші напрямки:

  • безповоротні втрати – близько 500 осіб;
  • санітарні втрати – близько 2100 осіб.

“Брак “правоохоронців” призвів до погіршення ситуації з підтримкою “громадського правопорядку” і значно ускладнив подальшу примусову мобілізацію.

“Міністр внутрішніх справ ДНР” ухвалив рішення про призначення спеціального службового розслідування відносно начальника “Донецької академії МВС” та начальників апарату “ВВ МВС” за фактом втрат серед особового складу”, – зазначають у ГУР МОУ.

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