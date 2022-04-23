Президент звільнив Ляховича з посади уповноваженого з питань взаємодії з добровольчими формуваннями

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Ляховича з посади свого уповноваженого з питань взаємодії з добровольчими мілітарними формуваннями.
Як передає “Новинарня“, про це йдеться в указі глави №269/2022, датованим 23 квітня.
“Звільнити ЛЯХОВИЧА Андрія Ілліча з посади радника ̶ уповноваженого Президента України з питань взаємодії з громадськими та добровольчими формуваннями, які беруть участь у забезпеченні національної безпеки”, – сказано в тексті указу.
Як інформувала “Новинарня“, указ президента про призначення Ляховича на новостворену посаду уповноваженого президента з питань взаємодії з добровольчими формуваннями вийшов 1 березня.
4 квітня він інформував, що зареєстровано понад 400 таких добровольчих формувань.
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