У Празі усунули вчительку, яка насаджувала дітям російську пропаганду. Зокрема і школярці з України

Вчительку в Празі усунули від проведення занять після того, як вона на уроці чеської мови взялася доносити дітям російські пропагандистські наративи щодо “спецоперації в Україні”.

Про рішення шкільного керівництва відсторонити Мартіну Беднаржову повідомляють чеське видання “Блеск” та його дочірній сайт “Про Україну”.

Ідеться про школу “На Длоугем Лану” в 6-му районі Праги.

“Вчителька замість викладання свого предмету зосередилася на розповіді про те, що в Бучі “ті загиблі – просто актори”, що “українці здирали шкіру з росіян у Донецьку й Луганську у 2014 році”, що “Україна почала ядерне озброєння”, а інформацію необхідно брати з конспірологічних веб-сайтів”, – пише видання.

Таким чином, на уроках Беднаржова схвалювала злочинне вторгнення військ РФ в Україну та поширювала військову пропаганду ворожої держави. Крім того, вчителька робила це “з очевидною домішкою антисемітизму”, адже розповідала, нібито Джорж Сорос якимсь чином контролює Чеське телебачення.

Учні 8-го класу не повірили в те, що їм розповідала Мартіна Беднаржова. Про її провину стало відомо завдяки 18-хвилинному відео, яке таємно записали школярі.

“Про це вчителька розповідала в класі, де на першій лаві сиділа дівчинка з України, яка там все це на власні очі бачила…” – підтвердила директорка школи Рената Редлова. За її словами, українська школярка-переселенка вже частково розуміє чеську мову, і слова вчительки могли завдати їй сильного морального болю.

Крім іншого, Беднаржова висловлювала сумнів у тому, що арсенали у Врбетіце підірвали двоє російських шпигунів (“Боширов” і “Петров”) і що вони труїли родину Скрипалів у Великій Британії. Також вчителька плела абсолютні нісенітниці про те, що “за Мінськими угодами Україна отримала від Путіна 900 мільярдів доларів за те, що ніколи не вступить у НАТО і віддасть ядерну зброю, а вже у 2016 році не мала з тих грошей нічого”.

Виправдовуючи свої слова, вчителька заявила, що “мета цього уроку полягала в тому, щоб учні вчилися орієнтуватися в доступній інформації, сприймати поляризацію суспільства та іншу думку як належне, що їм не загрожує, вміти працювати з цим і не засуджувати”.

Після прослуховування запису такої лекції дирекція школи одразу ж оголосила про недопуск вчительки до навчання дітей. Наразі стоїть питання про звільнення прибічниці Росії та розірвання з нею трудових відносин.

Також поліція та прокуратура перевіряють, чи не був порушений закон Беднаржовою.

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