Із руїн театру в Маріуполі окупанти вивозять трупи тракторами. ФОТО, АУДІО

Уже декілька днів поспіль окупанти розбирають завали Маріупольського драматичного театру. Їм не вистачає техніки, щоб вивезти трупи, тож запрошують підкріплення – трактори.

Про це свідчать записи перехоплень розмов окупантів та колаборантів.

Трупи вивозять не тільки з драмтеатру, а і з інших адрес Маріуполя. Трупів – тисячі, пише маріупольське видання 0629.

До театру підходять місцеві мешканці, маріупольці, сподіваючись знайти останки своїх рідних, які загинули під час бомбардування театру.

Як інформувала “Новинарня“, під Маріуполем виявили вже дві братські могили із захороненнями людей, убитих унаслідок російської агресії.

Нагадаємо, що 16 березня, незважаючи на напис “Дети”, який було видно навіть на супутникових фото, російський льотчик скинув надпотужну авіаційну бомбу на драматичний театр у Маріуполі. За свідченнями тих, хто вцілів, у будівлі загинуло близько 300 мешканців міста – жінки, діти, вагітні, чоловіки, літні люди.

На момент цілеспрямованого вбивства у театрі як у сховищі перебували близько тисячі мирних мешканців Маріуполя. Цей злочин стане одним з епізодів розгляду справи у Гаазі. Прокурор по цій справі вже збирає докази. Винні будуть покарані.

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