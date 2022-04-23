Home / В окупації / Із руїн театру в Маріуполі окупанти вивозять трупи тракторами. ФОТО, АУДІО

Із руїн театру в Маріуполі окупанти вивозять трупи тракторами. ФОТО, АУДІО

23/04/2022 15:21

Уже декілька днів поспіль окупанти розбирають завали Маріупольського драматичного театру. Їм не вистачає техніки, щоб вивезти трупи, тож запрошують підкріплення – трактори.

Про це свідчать записи перехоплень розмов окупантів та колаборантів.

Трупи вивозять не тільки з драмтеатру, а і з інших адрес Маріуполя. Трупів – тисячі, пише маріупольське видання 0629.

До театру підходять місцеві мешканці, маріупольці, сподіваючись знайти останки своїх рідних, які загинули під час бомбардування театру.

окупований Маріуполь - вивезення трупів із театру_1 окупований Маріуполь - вивезення трупів
<
>

Як інформувала “Новинарня“, під Маріуполем виявили вже дві братські могили із захороненнями людей, убитих унаслідок російської агресії.

Нагадаємо, що 16 березня, незважаючи на напис “Дети”, який було видно навіть на супутникових фото, російський льотчик скинув надпотужну авіаційну бомбу на драматичний театр у Маріуполі. За свідченнями тих, хто вцілів, у будівлі загинуло близько 300 мешканців міста – жінки, діти, вагітні, чоловіки, літні люди.
На момент цілеспрямованого вбивства у театрі як у сховищі перебували близько тисячі мирних мешканців Маріуполя. Цей злочин стане одним з епізодів розгляду справи у Гаазі. Прокурор по цій справі вже збирає докази. Винні будуть покарані.

Читайте також:
Двічі кладовище. Врятовані з драмтеатру Маріуполя розповідають, як це трапилося і скільки людей загинуло

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Окупанти намагаються завернути “коридор” із Маріуполя до РФ, – Верещук

У суботу, 23 квітня, відбувається спроба гуманітарної евакуації із заблокованого Маріуполя на автобусах на підконтрольну Україні територію, однак окупанти намагаються завернути “коридор” до РФ. Про це повідомила віцепрем’єр Ірина Верещук....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse