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Запорізька ОВА оприлюднила фото з місця катастрофи цивільного літака Ан-26

22/04/2022 14:55

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила перше фото з місця катастрофи українського літака Ан-26.

Як можна побачити на світлині, ідеться про цивільний літак Ан-26В-100. Внаслідок падіння він розламався на шматки, у кадрі – сильно пошкоджена передня частина фюзеляжу.

Катастрофа сталася близько дев’ятої години.

У пресслужбі ОВА вказали, що авіатроща трапилася в районі села Михайлівка Запорізького району (на північ від Запоріжжя). Літак виконував “технічний рейс”.

Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених. Кількість екіпажу та причини падіння з’ясовуються.

За попередньою і поки не підтвердженою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун. На місці події працюють ДСНС та відповідні органи.

Народний депутат України Федір Веніславський під час телемарафону повідомив, що літак не має відношення до Збройних сил України.

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Україна

Запорізька ОВА оприлюднила фото з місця катастрофи цивільного літака Ан-26

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила перше фото з місця катастрофи українського літака Ан-26. Як можна побачити на світлині, ідеться про цивільний літак Ан-26В-100. Внаслідок падіння він розламався на шматки,...

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