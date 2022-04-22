“Ядерний тероризм”: у небі над Південноукраїнською АЕС помітили російські крилаті ракети. ВІДЕО

Україна зафіксувала черговий акт ядерного тероризму з боку Російської Федерації.
Про це вдень у п’ятницю, 22 квітня, повідомила пресслужба “Енергоатому”.
“Новим об’єктом, безпеці якого загрожували російські крилаті ракети, стала Південноукраїнська АЕС (розташована в Миколаївській області, – “Н”).
Загроза поцілити в ядерний реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою, була високою”, – йдеться в повідомленні.
“Енергоатом” звернувся до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму РФ.
“Це черговий акт ядерного тероризму РФ, що загрожує безпеці всього світу! Вкотре звертаємось до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення російського ядерного тероризму, виводу військових формувань Росії з території ЗАЕС, та встановлення демілітаризованих зон навколо українських АЕС”, – йдеться в повідомленні.
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