“Ядерний тероризм”: у небі над Південноукраїнською АЕС помітили російські крилаті ракети. ВІДЕО

Ілюстративне фото

доповнюється

Україна зафіксувала черговий акт ядерного тероризму з боку Російської Федерації.

Про це вдень у п’ятницю, 22 квітня, повідомила пресслужба “Енергоатому”.

“Новим об’єктом, безпеці якого загрожували російські крилаті ракети, стала Південноукраїнська АЕС (розташована в Миколаївській області, – “Н”).

Так, 16 квітня над майданчиком станції пройшли три крилаті ракети, випущені ймовірно з території Білорусі в напрямку Миколаєва. Одну з них зафіксували камери спостереження ПАЕС.

Загроза поцілити в ядерний реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою, була високою”, – йдеться в повідомленні.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 58 – 22.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ