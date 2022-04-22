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В Україні арештовано понад ₴200 млн екснардепа з оточення Януковича

22/04/2022 12:26

Державне бюро розслідувань арештувало понад 200 мільйонів гривень необґрунтованих активів народного депутата чотирьох скликань, ексрегіонала Миколи Янковського.

Про це вранці в п’ятницю, 22 квітня, інформує пресслужба офісу генпрокурора.

Зазначається, що колишній регіонал спільно з оточенням президента-втікача Віктора Януковича “відмивав” та легалізовував за кордоном доходи, отримані від оборудок на одному з потужних концернів Донеччини (“Стирол”, – “Н”).

Після створення Росією так званої “ДНР”, зловмисник зберіг фактичний контроль над фармацевтичним виробництвом.

Він зареєстрував компанію в тимчасово окупованій Горлівці, “міським головою” якої став його колишній охоронець.

Здійснюючи господарську діяльність, Янковський співпрацював з окупаційною адміністрацією держави-агресора на шкоду національній безпеці України. Сплачуючи податки та наповнюючи бюджет псевдореспубліки, екснардеп фактично надавав фінансову допомогу незаконним збройним формуванням, які контролюються РФ, в умовах ведення бойових дій проти України.

Він акумулював на депозитних рахунках, відкритих в українських банках 203,4 млн грн, що мають сумнівні та непідтверджені джерела походження.

Кошти можуть бути пов’язані із російським капіталом та використовуватись для фінансування агресії.

Правоохоронці встановили ці рахунки та вжили відповідних заходів для арешту активів.

Триває досудове слідство за ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) КК України та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України) КК України.

Процесуальне керівництво здійснює офіс генерального прокурора.

В ОГП не називають ім’я екснардепа, за даними джерела УП, йдеться про 77-річного Миколу Янковського, який був депутатом Верховної Ради кількох скликань (5 і 6-го – від Партії регіонів).

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Україна

В Україні арештовано понад ₴200 млн екснардепа з оточення Януковича

Державне бюро розслідувань арештувало понад 200 мільйонів гривень необґрунтованих активів народного депутата чотирьох скликань, ексрегіонала Миколи Янковського. Про це вранці в п’ятницю, 22 квітня, інформує пресслужба офісу генпрокурора. Зазначається,...

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