В Одесі нейтралізували групу, що підбурювала до сепаратистських мітингів

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В Одесі в результаті контрдиверсійної роботи нейтралізовано контрольовану ворогом групу сепаратистів.

Про це вранці в п’ятницю, 22 квітня, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

“Ніч в Одесі та області пройшла спокійно, без обстрілів. Наші сили ППО надійно контролюють небо, а сили оборони готові до виконання бойових завдань. В останні дні активізували роботу в регіоні рашистські підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій. Втім, успішно триває контрдиверсійна робота сил оборони”, – зазначив Братчук.

Представник оперативного командування “Південь” Владислав Назаров уточнив, що в Одесі нейтралізовано центр проросійського громадського об’єднання, який мав на меті розхитування ситуації на півдні.

За його словами, “група зловмисників виготовили партію друкованих антиукраїнських матеріалів, намагались їх поширювати та агітувати за організацію сепаратистських мітингів. Те, що їх діяльність не мала успіху і була викрита – ознака свідомої патріотичної проукраїнської позиції населення південних регіонів та ефективної контрдиверсійної роботи відповідних структур й органів”.

Полковник Назаров додав, що корабельне угруповання ворога в Чорному морі продовжує пошукові заходи довкола місця затоплення флагмана чорноморського флоту, зберігається загроза ракетних ударів по Одещині та інших областях.

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