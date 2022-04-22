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У Софію Київську привезли копію меча гетьмана Сагайдачного із однойменного затопленого фрегата

22/04/2022 13:37

У Софію Київську привезли копію меча Петра Конашевича-Сагайдачного. Він перебував на борту українського фрегата “Гетьман Сагайдачний”, який було затоплено в Миколаєві на початку березня.

Про це вдень у п’ятницю, 22 квітня, повідомив історик, член Науково-методичної ради заповідника “Софія Київська” Олександр Алфьоров у фейсбуці.

“Оригінальний меч зберігається у Кракові. Нашому гетьману його подарував, як подяку за перемогу під Хотином 1621 року, московський цар! Так, московський цар, який був вдячний Сагайдачному ще й за вірність у поході та облозі Москви 1618 року! Заплутав? Ні, сказав правду.

Йдеться про королевича Владислава, майбутнього короля Речі Посполитої. Саме він був проголошений у 1610 році боярською радою у Москві – московським царем. Цей титул він зберігав за собою до 1634 року, хоча правити повноцінно йому не довелось (московити собі у 1613 році ще раз обрали царів – Романових, людей не княжої крові). Цей факт дуже не люблять. Виявляється Владислава московським царем називати не можна, а московських князів, які себе називали правителями іншої держави, Русі- можна!”, – написав він.

Як інформувала “Новинарня“, командир фрегата ВМСУ “Гетьман Сагайдачний” 3 березня 2022 року виконав наказ затопити український корабель, який перебував на ремонті в Миколаєві, щоб він не дістався ворогу.

Фрегат “Гетьман Сагайдачний”  проєкту 11351 (шифр “Нерей”) спустили на воду 30 років тому, в місті Керч у 1992 році. На службі в національному флоті він із 1993 року. За цей час брав участь у численних антитерористичних й антипіратських операціях.

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Україна

У Софію Київську привезли копію меча гетьмана Сагайдачного із однойменного затопленого фрегата

У Софію Київську привезли копію меча Петра Конашевича-Сагайдачного. Він перебував на борту українського фрегата “Гетьман Сагайдачний”, який було затоплено в Миколаєві на початку березня. Про це вдень у п’ятницю,...

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