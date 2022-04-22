Росіяни продовжують лізти в наступ на сході – сьогодні ЗСУ знищили ще 130 окупантів

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” українські військові продовжують стримувати агресора.
Зокрема, в п’ятницю, 22 квітня російські війська здійснили 3 атаки, повідомили в пресслужбі оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
“Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. В результаті чого було знищено склад з паливом та боєприпасами. Тривають бої”, – йдеться в повідомленні.
Втрати ворога склали:
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