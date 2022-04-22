Росіяни продовжують лізти в наступ на сході – сьогодні ЗСУ знищили ще 130 окупантів

Ілюстративне фото. Російська бойова техніка, спалена 24 омбр ЗСУ на Луганщині

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” українські військові продовжують стримувати агресора. Зокрема, в п’ятницю, 22 квітня російські війська здійснили 3 атаки, повідомили в пресслужбі оперативно-тактичного угруповання “Схід”. “Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. В результаті чого було знищено склад з паливом та боєприпасами. Тривають бої”, – йдеться в повідомленні. Втрати ворога склали: особового складу – до 130

танків – 3

БМП – 3

БТР – 4

ББМ – 1

АТ – 13

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Редактор: Людмила Кліщук