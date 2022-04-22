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Росіяни продовжують лізти в наступ на сході – сьогодні ЗСУ знищили ще 130 окупантів

22/04/2022 21:25

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” українські військові продовжують стримувати агресора.

Зокрема, в п’ятницю, 22 квітня російські війська здійснили 3 атаки, повідомили в пресслужбі оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

“Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. В результаті чого було знищено склад з паливом та боєприпасами. Тривають бої”, – йдеться в повідомленні. 

Втрати ворога склали:

  • особового складу – до 130
  • танків – 3
  • БМП – 3
  • БТР – 4
  • ББМ – 1
  • АТ – 13
  • БПЛА – 2

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