Росіяни обстріляли Донецьку обласну травматологічну лікарню у Лимані. ВІДЕО

Російські окупанти обстріляли будівлю обласної травматологічної лікарні у Лимані Донецької області з реактивних систем залпового вогню “Ураган”.
Про це вдень у п’ятницю, 22 квітня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
“Прямі влучання снарядів спричинили пожежу й руйнування як у лікарні, так і у житлових будинках, розташованих поруч. Рятувальники та піротехніки загасили пожежу та знешкодили вибухонебезпечні предмети”, – написав Кириленко.
Про постраждалих внаслідок обстрілу голова обладміністрації не повідомив.
За його словами, факт обстрілу ретельно зафіксовано.
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