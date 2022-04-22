Росіяни обстріляли Донецьку обласну травматологічну лікарню у Лимані. ВІДЕО

Російські окупанти обстріляли будівлю обласної травматологічної лікарні у Лимані Донецької області з реактивних систем залпового вогню “Ураган”.

Про це вдень у п’ятницю, 22 квітня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“Прямі влучання снарядів спричинили пожежу й руйнування як у лікарні, так і у житлових будинках, розташованих поруч. Рятувальники та піротехніки загасили пожежу та знешкодили вибухонебезпечні предмети”, – написав Кириленко.

Про постраждалих внаслідок обстрілу голова обладміністрації не повідомив.

За його словами, факт обстрілу ретельно зафіксовано.

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