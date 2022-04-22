Росіяни хотіли наступати на Ізюмському напрямку, але безуспішно, – Генштаб

Росіяни хотіли наступати на Ізюмському напрямку в районі двох населених пунктів, але безуспішно.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у п’ятницю, 22 квітня.
“На Ізюмському напрямку ворог проводить повітряну розвідку позицій наших військ з метою визначення можливих напрямків наступу. Для покращення тактичного положення підрозділів противник намагався здійснювати наступальні дії у напрямках населених пунктів Заводи та Дібровне, успіху не має, – йдеться в повідомленні.
На Сіверському напрямку підрозділи прикордонної служби ФСБ РФ продовжують здійснювати посилену охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Триває перегрупування військ ворога.
На Слобожанському напрямку окупанти силами підрозділів зі складу 6-ї загальновійськової армії, балтійського та північного флотів продовжують часткове блокування міста Харкова, намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.
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