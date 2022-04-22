Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемирʼя, – Зеленський

Росія відкинула пропозиції генсека ООН, Папи Римського та інших встановити “великоднє перемир’я”.
Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 21 квітня.
“На жаль, Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемирʼя. Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних і важливих свят”, – заявив Зеленський.
“Але зберігаємо надію. Надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть”, – додав він.
Нагадаємо, християни східного обряду відзначатимуть Великдень 24 квітня.
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