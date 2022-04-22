Історик: не трактуйте події теперішньої російсько-української війни крізь призму німецько-радянської

Василь Павлов
історик, колишній завідувач сектору воєнно-історичної політики у Міністерстві оборони України
(FB)
Цікаво, а експерти, які порівнюють теперішні події [на Сході України] з Курською битвою, знають, що її результатом стала перемога радянських військ, спадкоємцем яких вважає себе теперішня російська армія?
Боротьба з ворогом в інформаційному просторі із неправильним використанням його історичних наративів нічим добрим не завершиться.
Якщо бути лаконічним – трактування подій теперішньої російсько-української війни крізь призму німецько-радянської війни, особливо з боку Червоної армії, є, м’яко кажучи, недоречним.
Тому, якщо хтось шукає правильних аналогій із врахуванням ходу подій та конфігурації лінії фронту – дарую.
“Битва за виступ” (Арденнська операція 16 грудня 1944 — 25 січня 1945, закінчилася перемогою англо-американських військ над німцями в Арденнах, Бельгії та Люксембурзі – “Н”): погані хлопці пішли в останній наступ, до якого нашкрябали все, що змогли; хороші хлопці втримали удар, хоч і зі значними втратами, перейшли у контрнаступ та завершили війну перемогою.
І почніть врешті решт читати нормальну воєнно-історичну літературу. Якщо буде цікаво, то можна скласти список обов’язкових / бажаних до прочитання книжок.
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