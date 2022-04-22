На Луганщині від російських обстрілів поранені 7 людей, зруйновано 7 будинків

Внаслідок ворожого обстрілу населених пунктів Луганської області семеро людей отримали поранення, частково зруйновано сім будинків.

Про це вранці в п’ятницю, 22 квітня, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“За минулу добу російська армія здійснила 11 обстрілів мирного населення Луганщини. Під вогнем опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне, Гірська громада. У нас є два частково зруйновані будинки у Сєвєродонецьку, два – у Лисичанську, ще три – в інших громадах області. Поранення отримали чотири мешканці Луганщини. Увечері три співробітники групи швидкого реагування обласної національної поліції отримали осколкові поранення після обстрілу росіянами Лисичанська”, – зазначив Гайдай.

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