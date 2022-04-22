Крейсер “Москва” занесли в реєстр підводної культурної спадщини України

Російський ракетний крейсер “Москва”, який підбили українські військові, став номером 2064 у реєстрі підводної культурної спадщини України.

Про це повідомило у Міністерство оборони України.

“За 80 миль від Одеси, знаменитим крейсером і найбільш затонулим об’єктом дна Чорного моря можна буде милуватися, особливо не занурюючись. Відповідно до Конвенції ЮНЕСКО, усі сліди людської діяльності на дні Чорного моря, в межах економічної діяльності нашої держави є власністю України!” – повідомили у відомстві.

Крейсер поставили на облік в Національному військово-морському музеї України. Точні координати, де “Москву” востаннє бачили на плаву, передали британці, повідомив директор музею Сергій Воронов. Крейсер знаходиться на глибині 45-50 метрів.

Судно водотоннажністю 11,5 тисяч тон побудували у Миколаєві і вперше спустили на воду у 1979 році. Довжина крейсера – 186,4 метри.

“Безумовно, піднімати його ніхто не буде. У майбутньому це буде надцікавий об’єкт для дайвінгу, враховуючи його габарити. А це приблизно як 14-поверховий житловий будинок. Тепер крейсер “Москва” – найбільший затонулий у Чорному морі об’єкт”, – наголосив Воронов.

За його словами, крейсер підпадає під категорію “рідкісні зразки науки та техніки”.

“Таких крейсерів побудували лише 4. Крейсер “Варяг” – на Тихому океані, “Маршал Устінов” – на північному флоті РФ. Ми такого ж типу маємо крейсер “Україна” на Миколаївському заводі, який стане кораблем-музеєм. Тепер, дякуючи нашим військовим, у нас їх два”, – підкреслив директор музею.

Ба більше, Національний військово-морський музей України вже оформлює наступний трофей, що стане частиною підводної культурної спадщини України під номером 2065.

“Це прикордонний сторожовий корабель “Изумруд”, який, за інформацією ВМС України, теж потопили. Зараз ми чекаємо більш точних координат, щоб зрозуміти, у яких водах він лежить”, – розповів Сергій Воронов.

Передісторія

Флагман ЧФ Росії ракетний крейсер “Москва” був уражений двома українськими ракетами (ймовірно, “Нептун”), загорівся та затонув у Чорному морі – за офіційною інформацією, 14 квітня.

Про ураження крейсера стало відомо вечері 13 квітня.

Згодом і розробники з київського КБ “Луч”, і колишній куратор ракетної програми України підтвердили, що удару по “Москві” було завдано саме українськими протикорабельними ракетами “Нептун”.

Росіяни офіційно заявляли лише про пожежу на крейсері, детонацію боєкомплекту, невдале буксирування в умовах шторму – відтак корабель перекинувся й затонув.

В американському міноборони в коментарях ЗМІ підтвердили, що удар та подальше затоплення крейсера є заслугою української ракети.

Експерти Naval News проаналізували знімки із супутників з інфрачервоним фільтром і визначили точні координати місцерозташування крейсеру “Москва” в момент влучання в нього українських ракет.

Встановлено, що вибух на кораблі стався ще о 6:52 за київським часом 13 квітня.

У цей момент корабель перебував за 80 морських миль від Одеси, 50 миль від українського узбережжя, між островом Зміїний та Севастополем.

Точні координати в момент удару українських ракет по крейсеру – 45°10’43.39″N, 30°55’30.54″E

Тоді неподалік “Москви” перебувало ще кілька російських бойових кораблів.

Експерти наголосили, що це підтверджує версію української влади, адже корабель перебував на відстані, яка потрапляє в радіус дії ракет “Нептун”.

Кількість жертв

Деякі ЗМІ спершу повідомляли, що до Севастополя привезли 14 моряків із крейсера “Москва”, доля решти 496 членів екіпажу невідома. За іншими неперевіреними даними, буцімто пів сотні моряків із “Москви” “врятували турки”.

В українських соцмережах склалася думка, нібито з крейсером мало затонути приблизно пів тисячі моряків разом із командиром Антоном Купріним. Однак якихось підтверджень щодо жертв не було, і Генштаб ЗСУ не додавав екіпаж корабля до загального числа знищених окупантів.

Міноборони Росії спочатку заявляло, що екіпаж “Москви” вижив та був “повністю евакуйований” на інші кораблі.

Американські джерела зазначали, що внаслідок вибуху й затоплення крейсера є загиблі та врятовані.

15 квітня в Севастополі відбулася церемонія прощання з крейсером “Москва”, куди принесли жалобний вінок із написом “кораблю та морякам“.

16 квітня міністерство оборони РФ опублікувало відео із залишками екіпажу крейсера “Москва” на плацу, на якому є також командир корабля Антон Купрін. З екіпажем зустрічається головнокомандувач ВМФ Росії Микола Євменов та каже, що особовий склад крейсера “Москва” перебуває в основному пункті базування – місті Севастополь”.

На опублікованому відео (без звуку) у строю перед адміралом Євменовим стоять, на око, приблизно 150-200 моряків, переважно матросів. Невідомо, яка частина з них справді з “Москви”.

У різні роки чисельність команди крейсера “Москва” становила 416-510 осіб. Чому в строю немає решти членів екіпажу, російська влада ніяк не пояснює.

Тим часом у російських мережах починають спливати загиблі на крейсері “Москва”. Станом на вечір 18 квітня їх щонайменше п’ять.

“Новая газета. Европа” публікувала розповідь матері одного із врятованих строковиків, який був в екіпажі “Москви”, з його зізнанням: на борту крейсера загинули близько 40 осіб, є зниклі безвісти, багато поранених із відірваними кінцівками.

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