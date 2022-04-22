На Харківщині ЗСУ спільно з прикордонниками знищили РСЗВ і ППО ворога та “чимало орків”

У Харківській області Збройні сили України знищили три системи реактивного залпового вогню та систему протиповітряної оборони російських загарбників.
Про це вранці у п’ятницю, 22 квітня, поінформувала пресслужба ДПСУ.
“На Харківщині прикордонники здобули інформацію про місця зосередження противника в декількох населених пунктах області, у тому числі їхніх засобів ППО та артилерії.
Перевіривши ці дані, охоронці кордону одразу передали інформацію побратимам зі Збройних сил України.
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