Зозуля передав ЗСУ броньовані пасхальні подарунки. ВІДЕО

Український футболіст, гравець іспанського клубу “Фуенлабрада”, Роман Зозуля передав військовим ЗСУ великодні подарунки – два броньованих автомобілі.
Про це він повідомив вранці в п’ятницю, 22 квітня, у фейсбуці.
“Наші захисники, звісно, викуті зі сталі, але додаткова броня їм зайвою не буде. Сьогодні відправили в Україну два броньованих авто, традиційно запакованих різним корисним і важливим приладдям. Ось такі великодні подаруночки для наших Героїв”, – написав Зозуля.
До збору долучилась українська діаспора у Мадриді, яка і допомогла спортсменові знайти частину необхідного.
Нагадаємо, раніше Зозуля назвав президента РФ Путіна реінкарнацією Адольфа Гітлера і закликав увесь світ об’єднатися у боротьбі проти Росії.
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