На Донецькому і Таврійському напрямах загарбники активізували бойові дії вздовж усієї лінії зіткнення, – Генштаб

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Росіяни активізували бої вздовж всієї лінії зіткнення на Донецькому і Таврійському напрямках.

Про це в п’ятницю, 22 квітня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ у зведенні станом на 6:00.

Батальйонна тактична група 136-ї окремої мотострілецької бригади 58-] загальновійськової армії Південного військового округу, яка діяла на Курахівському напрямку, зазнала значних втрат у живій силі (до 250 осіб) та втратила до десять одиниць реактивних і ствольних артилерійських систем.

Також, за наявною інформацією, особовий склад 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, залучений до війни в Україні, не отримав так звані “бойові” кошти за березень. Через що військовослужбовці невдоволені та обурені.

20 квітня у лікарню Новоайдара доставлено близько 220 військовослужбовців ЗС Росії та понад 50 тіл загиблих загарбників.

На Слобожанському напрямку ворог, силами до семи батальйонних тактичних груп зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів, продовжує частково блокувати Харків, здійснює вогневе ураження підрозділів українських військ та об’єктів критичної інфраструктури.

На Ізюмському напрямку росіяни зосередили до 25-ти БТГ зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї та 35-ї загальновійськових армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ ЗС РФ.

Ворог намагається вести наступ у напрямку населеного пункту Заводи. Вийшов на північні околиці Дібровного, намагається закріпитись на досягнутому рубежі.

На Донецькому напрямку ворог іде на штурм в районі Зарічного та, силами до батальйону, намагається наступати в районі Рубіжного.

Тривають оборонні бої з противником у напрямку Новотошківського та Попасної.

Ворог продовжує намагатися за підтримки артилерії здійснювати штурм в районі Мар’їнки.

Одночасно ворог посилює війська на Запорізькому напрямку. Тривають заходи логістичного забезпечення окупаційних військ.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує здійснювати вогневий вплив на підрозділи Сил оборони, намагався провести розвідку боєм у районі Трудолюбівки, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції.

На тимчасово зайнятих територіях ворожі підрозділи продовжують блокувати переміщення місцевого населення, грабувати та штучно наближати гуманітарну кризу – руйнують об’єкти критичної інфраструктури та блокують доставки гуманітарних вантажів з території України. Є випадки розстрілів цивільного населення та волонтерів.

На території Донецької та Луганської областей ЗСУ за добу відбили десять атак російських окупантів, знищено шість танків, вісім одиниць броньованої та п’ятнадцять одиниць автомобільної техніки, чотири артилерійські системи.

Крім того, знищено 15 повітряних цілей: дев’ять БПЛА, три літаки та три вертольоти.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Посилено прикриття кордону на західному і північно-західному напрямках. Сили і засоби ППО переведені на несення чергування у посиленому режимі. Посилено охорону штабів, вузлів зв’язку, військових містечок, арсеналів, баз та складів зберігання озброєння, військової техніки та паливно-мастильних матеріалів.

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