ЗСУ підтвердили ліквідацію командира мотострілецького полку армії РФ Дениса Межуєва

Збройні сили України підтвердили ліквідацію командира мотострілецького полку зі складу 1-ї танкової армії ЗВО РФ підполковника Дениса Межуєва.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ у четвер, 21 квітня.
“За уточненими даними, захисниками та захисницями України був ліквідований командир першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу підполковник Денис Мєжуєв”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що також отримали важкі поранення та знаходяться на лікуванні в Москві два представники керівного складу цього ж з’єднання – полковник Харитонов та підполковник Смирнов.
Ліквідація Межуєва відбулася більше тижня тому. “Новинарня” інформувала про смерть комполку Таманської дивізії 13 квітня.
Як відомо, Денис Межуєв був командиром елітного 1-го гвардійського мотострілецького Севастопольського Червонопрапорного ордена Олександра Невського полку імені 60-річчя СРСР 2-ї гвардійської мотострілецької Таманської дивізії Сухопутних військ.
1 мсп дислокується в селищі Калінінець, в Наро-Фомінському районі Московської області.
Про смерть комполку пишуть колеги в російських соцмережах – “погиб в бою”.
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