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Загарбники обстріляли з “Ураганів” Зеленодольськ на Дніпропетровщині

21/04/2022 09:44

Російські загарбники обстріляли із систем залпового вогню місто Зеленодольськ і село Велика Костромка у Дніпропетровській області.

Про це вранці в четвер, 21 квітня, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Ніч пройшла під сигнали повітряної тривоги. Окупанти обстріляли з “Ураганів” Зеленодольськ. Людей та будинки не зачепило. Влучили по комунікаціях і залишили місто без світла та води. На цю годину (7:51, – “Н”) фахівці все поновили – вода та електрика є”, – написав Резніченко.

“…продовжуються постійні обстріли звільнених сіл Херсонщини, а також міста Зеленодольськ Криворізького району. Близько о 21:30 (20 квітня, – “Н”) Зеленодольськ обстріляли із систем залпового вогню, трохи пізніше – село Велика Костромка. Є проблеми з енергопостачанням. Працюють ЗСУ, рятувальники, уточнюються наслідки”, – написав у фейсбуці голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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