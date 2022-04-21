У Херсоні депутата міськради підозрюють в держзраді

Депутата Херсонської міської ради від партії “Нам тут жити” підозрюють у державній зраді на користь Росії.
Під час війни він надавав ворогам дані про українських патріотів в області, розселяв російських військових, підігравав російські пропаганді.
Про це вдень у четвер 21 квітня, інформує пресслужба офісу генерального прокурора.
“Маючи доступ до документів він збирав та передавав так званому куратору – представнику країни-агресора – відомості щодо проукраїнських політичних діячів, активістів, представників правоохоронних органів та учасників бойових дій на сході України, а також іншу інформацію.
Окрім цього, підозрюваний закликав посадовців регіону співпрацювати з окупантами, організовував розміщення особового складу військовослужбовців РФ та сприяв у проведенні ремонту їхньої техніки.
З метою дискредитації чинної влади він активно брав участь у створенні проросійськими медіа пропагандистських матеріалів приходу “руського миру” на Херсонщину”, – йдеться в повідомленні.
Місцевому депутатові повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Йому вже обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.
За вчинення кримінального правопорушення підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.
За даними ЗМІ, йдеться про депутата Херсонської міськради Іллю Карамалікова.
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