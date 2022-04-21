У Дніпрі дві вулиці назвали на честь військових частин ЗСУ

Ілюстративне фото

У Дніпрі, з метою вшанування пам’яті захисників та захисниць України, дві вулиці перейменували на честь Січеславської та Холодноярської бригад Збройних сил України.

Відповідне рішення ухвалили депутати під час чергової сесії міськради у четвер, 21 квітня, пише “Армія.Інформ”.

Обидві вулиці пролягають у Шевченківському районі Дніпра. Так, Рибінську перейменували на вулицю 25-ї Січеславської бригади, а вулицю Челюскіна назвали на честь 93-ї Холодноярської бригади.

Головне архітектурно-планувальне управління Дніпровської міськради має внести зміни до містобудівного кадастру, геофондів та адресної книги.

Читайте також:

У Дніпрі понад 30 вулиць і провулків перейменували на честь міст, де точилися бої за свободу України