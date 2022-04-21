Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю

Російські загарбники завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Про це вдень у четвер, 21 квітня, інформує пресслужба Запорізької ОВА.
“Близько 30 хвилин тому в Запоріжжі зафіксовано 2 “прильоти”. Постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні (13:20).
Також зазначається, що агресор укотре намагався завдати шкоди інфраструктурі міста Запоріжжя ракетними ударами.
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