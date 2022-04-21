Росія зреагувала на заяву Данілова про ймовірний удар по Керченському мосту

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Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв прокоментував заяву секретаря РНБО України Олексія Данілова про можливість удару ЗСУ по Керченському мосту. Він пригрозив у разі реалізації цих намірів “ударом у відповідь”.

Про це Медведєв написав на своєму телеграм-каналі в четвер, 21 січня.

“…Сподіваюся, він розуміє, що буде ціллю у відповідь”, – написав заступник голови Радбезу РФ, який раніше був президентом країни-агресора.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков назвав слова Данілова “анонсом терористичного акту”.

“Навколо мосту, навколо всіх стратегічних об’єктів забезпечуються всі необхідні заходи безпеки й обережності по лінії відповідних служб. Подібні заяви є нічим іншим, як анонсуванням терористичного акту. Це неприйнятно. Тут багато ознак діянь, які підлягають правовій перевірці і подальшому покаранню”, – заявив Пєсков, якого цитує РБК. Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ЗСУ можуть знищити Керченський міст, який російська сторона використовує для підкріплення своїх військових угруповань. Він зазначив, що українські військові це зроблять, “якщо буде можливість”.