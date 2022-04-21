РФ може планувати обстріл залізничної інфраструктури західних регіонів України, – ЦПД при РНБО

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Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України попередив про можливість обстрілу Росією залізничної інфраструктури західних регіонів України.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації на каналі у телеграмі у четвер, 21 квітня.

“Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає: окупант може планувати обстріл залізничної інфраструктури західних регіонів України. У кількох проросійських телеграм-каналах, що здійснюють медіасупровід війни РФ проти України, з’явилася інформація щодо отримання росіянами “повного і точного списку координат залізничних мостів Західної України”. Водночас зазначається, що “мостоповалу быть”, – йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що відомості про розташування об’єктів залізничної інфраструктури України, зокрема про віадуки та мости, ніколи не були державною таємницею і перебувають у вільному доступі.

“Експерти центру не виключають, що такі інформаційні вкиди можуть бути частиною ворожої інформаційно-психологічної операції, спрямованої на нагнітання панічних настроїв серед українців, що перебувають в західних регіонах. Однак зважаючи на погрози щодо атак на натівські колони зі зброєю для України, не можна повністю виключати можливості реалізації такого плану”, – зазначається у повідомленні.

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