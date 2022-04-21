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Партнери стали краще розуміти наші потреби у зброї, – Зеленський

21/04/2022 00:40

Президент Володимир Зеленський заявив, що закордонні партнери “стали краще розуміти” потреби України в зброї для відбиття агресії Росії.

Про це він сказав у вечірньому зверненні в середу, 20 квітня.

“Я дуже радий сказати, сказати з обережним оптимізмом, що наші партнери стали краще розуміти наші потреби. Розуміти, що саме нам необхідно. І коли саме нам все це необхідно. Не через тижні, не за місяць, а негайно. Саме зараз, коли Росія намагається активізувати свої атаки”, – сказав президент.

За його словами, наразі робиться “більше, ніж максимум”, щоб забезпечити постачання зброї для української армії.

“Щоденно всі наші дипломати, усі наші представники і я особисто по всіх можливих каналах – офіційних і неофіційних – працюємо в режимі 24/7, щоб прискорити постачання допомоги”, – заявив Зеленський, визнавши, що ситуація на сході та півдні країни залишається “максимально жорсткою”.

“Окупанти не полишають спроб шляхом нового масштабного наступу вибороти хоч якусь перемогу для себе. Хоча б щось, що вони зможуть «згодувати» своїм пропагандистам… Маріуполь, Авдіївка, Марʼїнка, Красногорівка, Торецьк, Велика Новосілка, Золоте, Попасна, Ізюм, Харків, Гуляйполе, Миколаїв, Високопілля, Снігурівка та десятки, десятки інших міст, інших наших громад сходу, громад півдня України, у боротьбі за які вирішується доля нашого народу, доля нашої свободи”, – сказав президент.

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Україна

Партнери стали краще розуміти наші потреби у зброї, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що закордонні партнери “стали краще розуміти” потреби України в зброї для відбиття агресії Росії. Про це він сказав у вечірньому зверненні в середу, 20 квітня. “Я...

Війна з Росією

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