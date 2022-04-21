Оборонці Маріуполя зуміли знищити три танки і дві БМП і БТР окупантів 

Скріншот із відео

Оборонці Маріуполя, попри дуже складну ситуацію в місті, за дві доби зуміли знищити три ворожих танки та дві бойові машини піхоти та бронетранспортер російських окупантів.

Про це вранці в четвер, 21 квітня, повідомила пресслужба окремого загону спецпризначення НГУ “Азов”.

“Не зважаючи на надскладну ситуацію, полк “Азов” за останні дві доби знищив: 3 танки, 2 БМП та БТР”, – йдеться в повідомленні.

‼️Полк «Азов» продовжує знищувати ворожу техніку pic.twitter.com/1B2RvgKNXE — АЗОВ (@Polk_Azov) April 19, 2022

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