Оборонці Маріуполя зуміли знищити три танки і дві БМП і БТР окупантів 

Оборонці Маріуполя, попри дуже складну ситуацію в місті, за дві доби зуміли знищити три ворожих танки та дві бойові машини піхоти та бронетранспортер російських окупантів.
Про це вранці в четвер, 21 квітня, повідомила пресслужба окремого загону спецпризначення НГУ “Азов”.
“Не зважаючи на надскладну ситуацію, полк “Азов” за останні дві доби знищив: 3 танки, 2 БМП та БТР”, – йдеться в повідомленні.
‼️Полк «Азов» продовжує знищувати ворожу техніку pic.twitter.com/1B2RvgKNXE
— АЗОВ (@Polk_Azov) April 19, 2022
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