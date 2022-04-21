На тимчасово зайнятій РФ Херсонщині на початку травня планується “референдум” і “перепис населення”, – ГШ

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На тимчасово зайнятій росіянами території Херсонської області на початку травня планується “референдум” і “перепис населення”.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ у четвер, 21 квітня.

Зазначається, що на тимчасово захопленій території Херсонської області самопроголошеною окупаційною владою оголошено мобілізацію осіб чоловічої статі.

“Крім того, за наявною інформацією, на 1 травня в зайнятій РФ частині Херсонщини сплановано проведення так званого “референдуму”. А у період 2-10 травня – “перепис населення”. Місцевим жителям заборонено будь-яке переміщення між населеними пунктами”, – повідомили в ГШ.

На Південнобузькому напрямку тривають обстріли Миколаєва, противник намагається покращити тактичне положення та наблизитися до міста, успіху не має.

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