Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Фото: Delfi

Литва передала Україні важкі міномети, щоб допомогти у боротьбі з агресією Російської Федерації.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, передає Baltic News Service вранці в четвер, 21 квітня.

“Ми передали Україні важкі міномети. Цифр я не називатиму, але передали ми багато”, – зазначив він.

Міністр додав, що загальна вартість всієї переданої військової допомоги сягає вже десятків мільйонів євро, а вартість заміщення може бути у 5-10 разів вищою. Серед переданої Україні зброї – ПЗРК, протитанкова зброя, гранати, боєприпаси, кулемети. Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 57 – 21.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ