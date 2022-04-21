Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Фото: Delfi
Литва передала Україні важкі міномети, щоб допомогти у боротьбі з агресією Російської Федерації.
Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, передає Baltic News Service вранці в четвер, 21 квітня.
“Ми передали Україні важкі міномети. Цифр я не називатиму, але передали ми багато”, – зазначив він.
Міністр додав, що загальна вартість всієї переданої військової допомоги сягає вже десятків мільйонів євро, а вартість заміщення може бути у 5-10 разів вищою.
Серед переданої Україні зброї – ПЗРК, протитанкова зброя, гранати, боєприпаси, кулемети.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 57 – 21.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Унікальних переглядів:
0
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!